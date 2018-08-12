Расчет сахара, соли и уксуса для маринада в домашних заготовках
Часто, при приготовлении домашних заготовок из помидор и огурцов хозяюшки сталкиваются с проблемой правильной дозировки соли, сахара, уксуса на банки разного объема. Мы подготовили для вас таблицу которая упростит вам расчеты. Итак, расчет соли и сахара для маринада и рассола в домашние заготовки.
Содержание
- 1 Заготовка маринованных огурцов
- 2 Соленые (кислые огурцы)
- 3 Маринованные помидоры расчет рассола
- 4 Квашеная капуста расчет рассола
- 5 Маринованные грибы
- 6 Таблица мер
Заготовка маринованных огурцов
Маринованные огурцы это огурцы при заготовки которых используют уксус или уксусную эссенцию. Конечно, рецептов много и в каждом кладется разное количество соли и сахара, мы взяли стандартный популярный рецепт.
Если кладете уксусную эссенцию — 70%, а не уксус, то кладите из расчета — 2 чайные ложки на 3 литровый бутылек.
Литровые банки
- Вода — 500 мл
- Соль — 2/3 десертной ложки
- Сахар — 1 ст.л
- Уксус 9% — 2/3 десертной ложки
Полтора литровые банки
- Вода — 750 мл
- Соль — 1 десертная ложка
- Сахар — 1.5 ст.л
- Уксус 9% — 1 десертная ложка
Двух литровые банки
- Вода — 1 л
- Соль — 1,5 десертные ложки
- Сахар — 2 ст.л
- Уксус 9% — 1,5 десертные ложки
Трех литровые банки
- Вода — входит 1.5 л
- Соль — 2 десертные ложки без горки
- Сахар — 3 ст.л
- Уксус 9% — 2 десертные ложки
Соленые (кислые огурцы)
Кислые огурцы это заготовка огурцов в которой не используют уксус. Такие огурчики стоят с рассолом несколько дней в Не закрученных банках и киснут, а после рассол сливается кипятится и заливается в банки, которые после этого закручивают.
Пропорции рассола для соленых огурцов, расчет соли и сахара для маринада
На 1 л воды — 60 г не йодированной соли
Литровые банки
- Вода — 500мл
- Соль — 30 гр
Полтора литровые банки
- Вода — 750 мл
- Соль — 45 гр
Двух литровые банки
- Вода — 1 л
- Соль — 60 гр
Трех литровые банки
- Вода — 1.5 л
- Соль — 100 гр
Маринованные помидоры расчет рассола
Взят классический, самый популярный рецепт.
Расчет соли и сахара на 1 литр воды:
- 2 ст. ложки сахара;
- 1 ст. ложка соли;
- 1 ст. ложка уксуса 9%.
Литровые банки
- Вода — 600 мл
- Соль — 0,5 ст.л
- Сахар — 1 ст.л
- Уксус 9% — 1 ст.л
Полтора литровые банки
- Вода — 750 мл
- Соль — 1.5 ст.л
- Сахар -3 ст.л
- Уксус 9% — 1,5 ст.л
Двух литровые банки
- Вода — 1 л
- Соль — 1 ст.л
- Сахар - 2 ст.л
- Уксус 9% — 2 ст.л
Трех литровые банки
- Вода — 1.5 л
- Соль — 1,5 ст.л
- Сахар — 3 ст.л
- Уксус 9% — 3 ст.л
Квашеная капуста расчет рассола
Для тех, кто квасит капусту в рассоле приводим ингредиенты для приготовления рассола на 1 л воды.
На трех литровую банку
Капусты на 3 литровую банку идет примерно 2-2,3 кг
- Вода — 1 литр
- Соль — 3 ст.л
- Сахар — 2 ст.л
Если солите капусту без рассола на 1 кг капусты идет — 20 г соли.
Маринованные грибы
Для маринования грибов приводим классические пропорции для приготовления маринада. Не забудьте предварительно отварить грибы.
Маринад из расчета на 1 литр
- Вода — 1 литр
- Сахар — 2 ст.л с горкой
- Соль — 1 ст.л с горкой
- Уксус 9 % — 3 ст.л (млм 1 ст.л 30%)
- Специи (2 лавровых листа, 4 горошин перца черного, 2 душистого. 5 бутонов гвоздики)
Таблица мер
Сколько соли в столовой ложке
В столовой ложке без горки — 20 гр соли
В столовой ложке с горкой — 30 гр соли
Сколько сахара в столовой ложке
В столовой ложке без горки — 15 гр
В столовой ложке с горкой — 25 гр
Спасибо. Очень удобно пользоваться готовым расчетом маринада.