Расчет сахара, соли и уксуса для маринада в домашних заготовках

Часто, при приготовлении домашних заготовок из помидор и огурцов хозяюшки сталкиваются с проблемой правильной дозировки соли, сахара, уксуса на банки разного объема. Мы подготовили для вас таблицу которая упростит вам расчеты. Итак, расчет соли и сахара для маринада и рассола в домашние заготовки.

Заготовка маринованных огурцов

Маринованные огурцы это огурцы при заготовки которых используют уксус или уксусную эссенцию. Конечно, рецептов много и в каждом кладется разное количество соли и сахара, мы взяли стандартный популярный рецепт.

Если кладете уксусную эссенцию — 70%, а не уксус, то кладите из расчета — 2 чайные ложки на 3 литровый бутылек.

Литровые банки

Вода — 500 мл

Соль — 2/3 десертной ложки

Сахар — 1 ст.л

Уксус 9% — 2/3 десертной ложки

Полтора литровые банки

Вода — 750 мл

Соль — 1 десертная ложка

Сахар — 1.5 ст.л

Уксус 9% — 1 десертная ложка

Двух литровые банки

Вода — 1 л

Соль — 1,5 десертные ложки

Сахар — 2 ст.л

Уксус 9% — 1,5 десертные ложки

Трех литровые банки

Вода — входит 1.5 л

Соль — 2 десертные ложки без горки

Сахар — 3 ст.л

Уксус 9% — 2 десертные ложки

Соленые (кислые огурцы)

Кислые огурцы это заготовка огурцов в которой не используют уксус. Такие огурчики стоят с рассолом несколько дней в Не закрученных банках и киснут, а после рассол сливается кипятится и заливается в банки, которые после этого закручивают.

Пропорции рассола для соленых огурцов, расчет соли и сахара для маринада

На 1 л воды — 60 г не йодированной соли

Литровые банки

Вода — 500мл

Соль — 30 гр

Полтора литровые банки

Вода — 750 мл

Соль — 45 гр

Двух литровые банки

Вода — 1 л

Соль — 60 гр

Трех литровые банки

Вода — 1.5 л

Соль — 100 гр

Маринованные помидоры расчет рассола

Взят классический, самый популярный рецепт.

Расчет соли и сахара на 1 литр воды:

2 ст. ложки сахара;

1 ст. ложка соли;

1 ст. ложка уксуса 9%.

Литровые банки

Вода — 600 мл

Соль — 0,5 ст.л

Сахар — 1 ст.л

Уксус 9% — 1 ст.л

Полтора литровые банки

Вода — 750 мл

Соль — 1.5 ст.л

Сахар -3 ст.л

Уксус 9% — 1,5 ст.л

Двух литровые банки

Вода — 1 л

Соль — 1 ст.л

Сахар - 2 ст.л

Уксус 9% — 2 ст.л

Трех литровые банки

Вода — 1.5 л

Соль — 1,5 ст.л

Сахар — 3 ст.л

Уксус 9% — 3 ст.л

Квашеная капуста расчет рассола

Для тех, кто квасит капусту в рассоле приводим ингредиенты для приготовления рассола на 1 л воды.

На трех литровую банку

Капусты на 3 литровую банку идет примерно 2-2,3 кг

Вода — 1 литр

Соль — 3 ст.л

Сахар — 2 ст.л

Если солите капусту без рассола на 1 кг капусты идет — 20 г соли.

Маринованные грибы

Для маринования грибов приводим классические пропорции для приготовления маринада. Не забудьте предварительно отварить грибы.

Маринад из расчета на 1 литр

Вода — 1 литр

Сахар — 2 ст.л с горкой

Соль — 1 ст.л с горкой

Уксус 9 % — 3 ст.л (млм 1 ст.л 30%)

Специи (2 лавровых листа, 4 горошин перца черного, 2 душистого. 5 бутонов гвоздики)

Таблица мер

Сколько соли в столовой ложке

В столовой ложке без горки — 20 гр соли

В столовой ложке с горкой — 30 гр соли

Сколько сахара в столовой ложке

В столовой ложке без горки — 15 гр

В столовой ложке с горкой — 25 гр

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