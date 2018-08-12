Расчет сахара, соли и уксуса для маринада в домашних заготовках

Расчет сахара, соли и уксуса для маринада в домашних заготовках

Часто, при приготовлении домашних заготовок из помидор и огурцов хозяюшки сталкиваются с проблемой правильной дозировки соли, сахара, уксуса на банки разного объема. Мы подготовили для вас таблицу которая упростит вам расчеты. Итак, расчет соли и сахара для маринада и рассола в домашние заготовки.

Заготовка маринованных огурцов

маринованные огурцы

Маринованные огурцы это огурцы при заготовки которых используют уксус или уксусную эссенцию. Конечно, рецептов много и в каждом кладется разное количество соли и сахара, мы взяли стандартный популярный рецепт.

Если кладете уксусную эссенцию — 70%, а не уксус, то кладите из расчета — 2 чайные ложки на 3 литровый бутылек.

Литровые банки

  • Вода — 500 мл
  • Соль — 2/3 десертной ложки
  • Сахар — 1 ст.л
  • Уксус 9% — 2/3 десертной ложки

Полтора литровые банки

  • Вода — 750 мл
  • Соль — 1 десертная ложка
  • Сахар — 1.5 ст.л
  • Уксус 9% — 1 десертная ложка

Двух литровые банки

  • Вода — 1 л
  • Соль — 1,5 десертные ложки
  • Сахар — 2 ст.л
  • Уксус 9% — 1,5 десертные ложки

Трех литровые банки

  • Вода — входит 1.5 л
  • Соль — 2 десертные ложки без горки
  • Сахар — 3 ст.л
  • Уксус 9% — 2 десертные ложки

Соленые (кислые огурцы)

соленые огурцы

Кислые огурцы это заготовка огурцов в которой не используют уксус. Такие огурчики стоят с рассолом несколько дней в Не закрученных банках и киснут, а после рассол сливается кипятится и заливается в банки, которые после этого закручивают.

Пропорции рассола для соленых огурцов, расчет соли и сахара для маринада

На 1 л воды — 60 г не йодированной соли

Литровые банки

  • Вода — 500мл
  • Соль — 30 гр

Полтора литровые банки

  • Вода — 750 мл
  • Соль — 45 гр

Двух литровые банки

  • Вода — 1 л
  • Соль — 60 гр

Трех литровые банки

  • Вода — 1.5 л
  • Соль — 100 гр

Маринованные помидоры расчет рассола

маринованные помидоры

Взят классический, самый популярный рецепт.

Расчет соли и сахара на 1 литр воды:

  • 2 ст. ложки сахара;
  • 1 ст. ложка соли;
  • 1 ст. ложка уксуса 9%.

Литровые банки

  • Вода — 600 мл
  • Соль — 0,5 ст.л
  • Сахар — 1 ст.л
  • Уксус 9% — 1 ст.л

Полтора литровые банки

  • Вода — 750 мл
  • Соль — 1.5 ст.л
  • Сахар -3 ст.л
  • Уксус 9% — 1,5 ст.л

Двух литровые банки

  • Вода — 1 л
  • Соль — 1 ст.л
  • Сахар - 2 ст.л
  • Уксус 9% — 2 ст.л

Трех литровые банки

  • Вода — 1.5 л
  • Соль — 1,5 ст.л
  • Сахар — 3 ст.л
  • Уксус 9% — 3 ст.л

 

Квашеная капуста расчет рассола

квашеная капуста

Для тех, кто квасит капусту в рассоле приводим ингредиенты для приготовления рассола на 1 л воды.

На трех литровую банку

Капусты на 3 литровую банку идет примерно 2-2,3 кг

  • Вода  — 1 литр
  • Соль — 3 ст.л
  • Сахар — 2 ст.л

Если солите капусту без рассола на 1 кг капусты идет — 20 г соли.

Маринованные грибы

маринованные грибы

Для маринования грибов приводим классические пропорции для приготовления маринада. Не забудьте предварительно отварить грибы.

Маринад из расчета на 1 литр

  • Вода — 1 литр
  • Сахар — 2 ст.л с горкой
  • Соль — 1 ст.л с горкой
  • Уксус 9 % — 3 ст.л (млм 1 ст.л 30%)
  • Специи (2 лавровых листа, 4 горошин перца черного, 2 душистого. 5 бутонов гвоздики)

 

Таблица мер

таблица мер

 

Сколько соли в столовой ложке

В столовой ложке без горки — 20 гр соли

В столовой ложке с горкой  — 30 гр соли

Сколько сахара в столовой ложке 

В столовой ложке без горки — 15 гр

В столовой ложке с горкой — 25 гр

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Автор публикации

не в сети 19 минут

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Комментарии: 62Публикации: 1405Регистрация: 21-04-2014

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Женя
Женя
1 год назад

Спасибо. Очень удобно пользоваться готовым расчетом маринада.

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